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خاص...فضيحة...إضراب قسري لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم | بوليتيك

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خاص...فضيحة...إضراب ''قسري'' لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 19:29 خاص...فضيحة...إضراب قسري لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم | بوليتيك
خاص...فضيحة...إضراب ''قسري'' لأكثر من 160 موظف بأكاديمية سوس للتعليم
علمت ''شوف تيفي'' أن أكثر من 160 موظف بمصالح أكاديمية سوس ماسة، لزموا مكاتبهم منذ التاسعة صباحا إلى غاية نهاية اليوم دون عمل بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن أكثر من 160 موظف بمصالح أكاديمية سوس ماسة، لزموا مكاتبهم منذ التاسعة صباحا إلى غاية نهاية اليوم دون عمل بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.

وكشفت مصادر خاصة، ''لشوف تيفي'' أن موظفي جميع الأقسام والمصالح وجدوا أنفسهم وسط ظلام دامس في مكاتبهم بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، حيث بقيت الأجهزة الإلكترونية معطلة طيلة اليوم رغم المحاولات المتكررة لإصلاح المحول الرئيسي للكهرباء بمقر الأكاديمية لكن دون جدوى.

وأفادت ذات المصادر، أن المحول الكهربائي الذي أضاع يوم عمل كامل لمصالح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، سبق وأن تسبب في تعطيل ساعات من العمل في أوقات سابقة دون إيجاد حل جذري كي لايتكرر المشكل، خاصة وأن جميع أدوات إشتغال الموظفين بالمديرية الجهوية تعتمد على الكهرباء.

وقالت ذات المصادر، أن الموظفين أجبروا على البقاء في مكاتبهم منذ الساعة التاسعة صباحا، محاولين الإشتغال على الملفات والوثائق التي يتم معالجتها يدويا، في حين جلس موظفون آخرون في مكاتبهم وسط ظلام دامس ينتظرون إنتهاء مدة دوامهم القانونية منذ إلتحاقهم بمكاتبهم حوالي الساعة التاسعة صباحا.

من جهة ثانية، أكدت مصادر مسؤولة عن تأثير إنقطاع التيار الكهربائي عن السير العادي للمديرية الجهوية، لكن الإنقطاع لم يشمل فقط أكاديمية التعليم لوحدها بل مجموعة من الإدارات والأحياء بأكملها بمدينة أكادير، بعد التساقطات المطرية الأخيرة.


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الأكاديمية سوس الكهرباء الإنقطاع المديرية المصالح شوف تيفي

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