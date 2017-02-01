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أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 19:26 أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية | دولي
أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية
تسبب انهيار ثلجي وقع اليوم الاثنين في محطة تيني في جبال الألب الفرنسية (جنوب شرق)، في مصرع أربعة أشخاص على الأقل، في أخطر حادث منذ بدء موسم التزلج.

 شوف تيفي:وكالات

تسبب انهيار ثلجي وقع اليوم الاثنين في محطة تيني في جبال الألب الفرنسية (جنوب شرق)، في مصرع أربعة أشخاص على الأقل، في أخطر حادث منذ بدء موسم التزلج.

وأفادت مصادر إعلامية بأن الضحايا كانوا ضمن مجموعة مؤلفة من ثمانية أشخاص مع مدربهم، مشيرة إلى أن خمسة أشخاص لا يزالون مطمورين تحت الثلوج وسط تضاؤل الآمال بشأن العثور عليهم أحياء.

وأضافت أن الانهيار وقع في منطقة على ارتفاع 2100 متر، وهو أخطر حادث يقع منذ بدء الموسم الذي تأخر هذا العام بسبب تساقط ثلوج قليلة حتى منتصف يناير الماضي.

ويعود أسوأ انهيار ثلجي في فرنسا إلى 18 يناير 2016 عندما لقي 11 عسكريا مصرعهم خلال تدريب على منحدر للتزلج في فالفريجوس

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أربعة قتلى على الأقل في انهيار ثلجي في جبال الألب الفرنسية

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