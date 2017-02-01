عاجل..هذا ما قررته وزارة بلمختار في قضية وفاة التلميذة هبة ﻿

قررت مندوبية التعليم بمدينة مكناس، فتح تحقيق في واقعة وفاة التلميذة ''هبة'' وذلك عقب الاستماع للمعلمة المتهمة التي وجهت لها أصابع الاتهام بتعنيف تلميذتها بالقسم الخامس الابتدائي البالغة قيد حياتها

''شوف تيفي''

قررت مندوبية التعليم بمدينة مكناس، فتح تحقيق في واقعة وفاة التلميذة ''هبة'' وذلك عقب الاستماع للمعلمة المتهمة التي وجهت لها أصابع الاتهام بتعنيف تلميذتها بالقسم الخامس الابتدائي البالغة قيد حياتها 10 سنوات.

وكانت ''شوف تيفي'' قد كشفت صباح اليوم الاثنين، عن استدعاء المصالح الأمنية بمدينة مكناس للمعلمة التي وجهت لها أسرة هبة أصابع الاتهام.

تجدر الإشارة أن عائلة ''هبة'' وفي تصريحاتها لقناة ''شوف تيفي'' تشبثت بمتابعة المعلمة، وأكدت بأنها كانت سببا مباشرا في وفاة ''هبة'' التي تعرضت للتعنيف.