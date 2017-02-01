 مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | حوادث و حقوق

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

رغم الحصيلة البيضاء... المالكي يثني على عمل مجلس النواب‎ | بوليتيك

رغم الحصيلة البيضاء... المالكي يثني على عمل مجلس النواب‎

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية

خاص..ساعات قبل الإغلاق...نواب البيجيدي يناقشون قانون المالية في البرلمان | بوليتيك

خاص..ساعات قبل الإغلاق...نواب ''البيجيدي'' يناقشون قانون المالية في البرلمان

بالصور .. حادث غريب بالبيضاء بين سيارة إسعاف و دراجة نارية | حوادث و حقوق

بالصور .. حادث غريب بالبيضاء بين سيارة إسعاف و دراجة نارية

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة مزايدات سياسية | بوليتيك

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 18:02 مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | حوادث و حقوق
مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا
نشر الموقع الالكتروني لمؤسسة ''أرتون كابيتال، أخيرا، تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية لسنة 2017،حيث حل جواز السفر المغربي المرتبة الثامنة عربيا و 72 عالميا.

 ''شوف تيفي''


نشر الموقع الالكتروني لمؤسسة ''أرتون كابيتال، أخيرا، تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية لسنة 2017،حيث حل جواز السفر المغربي المرتبة الثامنة عربيا و 72 عالميا.

وأوضح الموقع المذكور بأن هذا التصنيف في ترتيب جوازات السفر، والتي شملت 199 دولة، تم الاعتماد خلاله على مجموعة من المعطيات مثل قدرة أصحابها على التنقل بحرية أكبر حول العالم، وكذا عدد الدول التي يمكن للشخص زيارتها دون تأشيرة، أو عن طريق الحصول على تأشيرة لدى وصوله للدولة.

ويشير هذا التصنيف إلى أن أقوى جواز سفر في العالم هو الجواز الألماني، الذي تفوق على العديد من الدول الكبرى مثل السويد وبلجيكا وهولندا، أما عربيا فقد احتل جواز السفر الإماراتي الرتبة الأولى عربيا و 28 عالميا، في حين تديل الجواز الجزائري هذا التصنيف عربيا بحلوله في الرتبة 80.

وجاء هذا التصنيف على الشكل التالي:

1-ألمانيا

2-السويد وسنغافورة

3-الدنمارك وفنلندا وفرنسا وإسبانيا والنرويج وبريطانيا وأمريكا

4-إيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبورغ والبرتغال وسويسرا وكوريا الجنوبية واليابان

5-ماليزيا وإيرلندا وكندا

6-اليونان ونيوزيلندا وأستراليا

7-التشيك وأيسلندا

8-هنغاريا

9-مالطا وليتوانيا وبولندا

10-سلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا

أما ترتيب المراكز العشر الأولى للدول العربية: فهو على الشكل التالي''

الإمارات العربية المتحدة ''28 عالمياً''

الكويت ''51 عالمياً''

قطر ''52 عالمياً''

البحرين ''56 عالمياً''

عُمان ''58 عالمياً''

المملكة العربية السعودية ''60 عالمياً''

تونس ''66 عالمياً''

المغرب ''72 عالمياً''

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجواز المراكز التصنيف الدول العربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية | حوادث و حقوق

هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية

بالصور .. حادث غريب بالبيضاء بين سيارة إسعاف و دراجة نارية | حوادث و حقوق

بالصور .. حادث غريب بالبيضاء بين سيارة إسعاف و دراجة نارية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف صحتك مع Doc نسرين..إيلا تعرضتي لحروق أشنو دير باش تعالج راسك؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين
منذ 17 دقيقة

شوف صحتك مع Doc نسرين..إيلا تعرضتي لحروق أشنو دير باش تعالج راسك؟

شوف صحتك مع Doc نسرين:شوفو أشنو ديرو إيلا وحلات لولادكم شي حاجة | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين:شوفو أشنو ديرو إيلا وحلات لولادكم شي حاجة

أفيلال و الفاسي الفهري يشرفان في أول لقاء بالصخيرات بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي على توفير الماء الصالح للشرب لساكنة افريقيا | مال و أعمال

أفيلال و الفاسي الفهري يشرفان في أول لقاء بالصخيرات بعد عودة المغرب للاتحاد الافريقي على توفير الماء الصالح للشرب لساكنة افريقيا

صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعاملو مع ولادكم فمرحلة البلوغ؟ | شوف صحتك مع Doc نسرين

صحتك مع Doc نسرين ..كيفاش تعاملو مع ولادكم فمرحلة البلوغ؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

مثير..هذا هو تصنيف جواز السفر المغربي عالميا

رغم الحصيلة البيضاء... المالكي يثني على عمل مجلس النواب‎ | بوليتيك

رغم الحصيلة البيضاء... المالكي يثني على عمل مجلس النواب‎

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة | حوادث و حقوق

عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.