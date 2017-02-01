رغم الحصيلة البيضاء... المالكي يثني على عمل مجلس النواب‎ ﻿

رغم الحصيلة الصفر الذي طبعت عمل مجلس النواب خلال الدورة الخريفية، بحكم حالة '' البلوكاج'' التي تميز المشهد السياسي المغربي، بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، بعد عجز كافة الأطراف السياسية

شوف تيفي:

رغم الحصيلة الصفر الذي طبعت عمل مجلس النواب خلال الدورة الخريفية، بحكم حالة '' البلوكاج'' التي تميز المشهد السياسي المغربي، بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، بعد عجز كافة الأطراف السياسية من إخراج حكومة إلى حيز الوجود ( بالرغم بذلك)، فإن الرئيس الجديد لغرفة البرلمان، الحبيب المالكي، أثنى كثيرا على عمل البرلمان، معتبرا أن هذه الدورة '' ستظل راسخة في التاريخ''.

واعتبر المالكي، في كلمة له قبل قليل من يومه الاثنين 13 فبراير 2017، أن مصادقة الغرفة الأولى بالإجماع على عودة المغرب للإتحاد الإفريقي، يُعد العنوان الأبرز لعمل البرلمان خلال هذه الدورة، بعثت من خلالها المؤسسة رسالة قوية للرأي العام الوطني والأجنبي''.



وأكد الزعيم الاتحادي المنتخب حديثا رئيسا للغرفة الأولى، في مداخلة له أمام البرلمانيين والبرلمانيات، أن انعقاد جلسة اختتام الدورة التشريعية لشهر أكتوبر، يأتي في سياق خاص يعيشه المغرب، مشيرا إلى أن انتخابه كرئيس للمجلس، واللجان الدائمة، والمجموعات النيابية، أبرز ما ميز أيضا الولاية التشريعية المنتهية.