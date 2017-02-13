عاجل..مدينة طنجة تهتز في هذه اللحظات على وقع فاجعة مؤلمة+صورة ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' بأن ساحة الأمم المتحدة بمدينة طنجة، شهدت قبل قليل من يومه الاثنين، حادثة سير جد مروعة، راحت ضحيتها سيدة، أصيبت بجروح خطيرة.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الهالكة، كانت تحاول تجاوز الشارع، لتدهسها سيارة خفيفة بطريقة مروعة، لترتفع في الهواء قبل أن تصطدم بقوة على الأرض.
وأضاف المصدر ذاته بأن ضحية هذا الحادث، ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر، مرمية بمكان الحادث في انتظار وصول سيارة نقل الأموات.
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