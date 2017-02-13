عاجل وبالصور.. ميني تسونامي خطير يضرب شاطئ مسجد الحسن الثاني بالبيضاء ﻿

يعرف الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات، أمواجاً عاتية وقوية نتيجة الاضطرابات الجوية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية منذ أول أمس السبت.

''شوف تيفي''

يعرف الشاطئ المقابل لمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء في هذه اللحظات، أمواجاً عاتية وقوية نتيجة الاضطرابات الجوية التي تعرفها العاصمة الاقتصادية منذ أول أمس السبت.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن الرياح القوية، جعلت أمواج البحر تندفع بقوة صوب السور المحيط بمسجد الحسن الثاني، حيث وصلت مياه البحر إلى اليابسة.

تجدر الإشارة على أن العديد من المدن المغربية، شهدت أمس الأحد، رياحاً عاصفية، تسببت في وقوع العديد من الخسائر المادية،خاصة بمدينة الدار البيضاء ومراكش.