هذه هي الفضيحة الأخلاقية التي هزت مدينة المحمدية: شوفو شنو لقاو في وكر للدعارة+تفاصيل حصرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بمدينة المحمدية، داهمت أخيرا، وكرا للدعارة والفساد،وهو عبارة عن شقة مكتراة من طرف حارس ليلي، وذلك بعد عملية ترصد ومراقبة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن فرقة الأخلاق العامة التابعة للشرطة القضائية بمدينة المحمدية، داهمت أخيرا، وكرا للدعارة والفساد،وهو عبارة عن شقة مكتراة من طرف حارس ليلي، وذلك بعد عملية ترصد ومراقبة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الشرطة القضائية لمدينة الزهور، توصلت بمعلومات تفيد بأن حارسا ليليا، يكتري شقة بإقامة مبروكة بحي الوفاء، للتعامل بجدية مع هذه المعلومات، حيث رصت توافد شابا وفتيات عليها، لتقوم بعد ذلك بعملية مداهمة، أسفرت عن ضبط فتاتين تبلغان من العمر 19 و23 سنة، و3 شبان، بالإضافة إلى شخصين آخرين متورطين في هذه الفضيحة.

وأضاف المصدر ذاته بأن عملية تفتيش هذه الشقة، مكنت من حجز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة "القرقوبي" وكمية من مخدر الشيرا عبارة عن قطع كانت معدة للترويج، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية، قامت باقتياد الموقوفين من أجل الاستماع لهم في محاضر رسمية تطبيقا لأوامر النيابة العامة بابتدائية المحمدية، والتي أمرت بعد ذلك بوضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم في حالة اعتقال، بعد أن أقروا خلال الاستماع لهم بالاتجار في المخدرات وإعداد وكر للدعارة.