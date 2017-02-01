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خاص..ساعات قبل الإغلاق...نواب ''البيجيدي'' يناقشون قانون المالية في البرلمان

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 16:31 خاص..ساعات قبل الإغلاق...نواب البيجيدي يناقشون قانون المالية في البرلمان | بوليتيك
خاص..ساعات قبل الإغلاق...نواب ''البيجيدي'' يناقشون قانون المالية في البرلمان
إحتضنت إحدى القاعات داخل مقر البرلمان صبيحة اليوم الإثنين، إجتماعا مغلقا لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ناقشوا من خلاله قانون المالية للسنة المالية الحالية.

شوف تيفي



إحتضنت إحدى القاعات داخل مقر البرلمان صبيحة اليوم الإثنين، إجتماعا مغلقا لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ناقشوا من خلاله قانون المالية للسنة المالية الحالية.

وحسب مصادر حضرت الإجتماع المغلق، فاللقاء الذي ضم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ناقش قانون المالية في إطار دورة تكوينية أشرفت عليها إدارة الفريق برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الفريق.

وأضافت ذات المصادر، أن اللقاء كان فرصة لأعضاء مجلس النواب الجدد التعرف على هيكلة فريقهم، وعلى أهم المستجدات التي جاء بها قانون المالية الذي مازال لم يناقش لحد الان، منذ إحالته على البرلمان من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، بعد قشل بن كيران في تشكيل أغلبية برلمانية وحكومية.

وتأتي الدورة التكوينية لفريق حزب بن كيران صبيحة اليوم، ساعات قليلة فقط وإنطلاق جلسة عمومية تجري في هذه اللحظات لإعلان نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية، بحصيلة بيضاء، بإستثناء جلسة إنتخاب رئيس مجلس النواب والمصادقة على القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي.


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