بالصور .. حادث غريب بالبيضاء بين سيارة إسعاف و دراجة نارية ﻿

صدمة سيارة اسعاف تابعة للوقاية المدنية قبل قليل على مستوى شارع 10 مارس بالقرب من سوق الجملة للخضر و الفواكه , شابين كانا على متن دراجة نارية موقعة إصابات بليغة في صفوف الشابين.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر / كريم العلوي





صدمة سيارة اسعاف تابعة للوقاية المدنية قبل قليل على مستوى شارع 10 مارس بالقرب من سوق الجملة للخضر و الفواكه , شابين كانا على متن دراجة نارية موقعة إصابات بليغة في صفوف الشابين.



وأكدت مصادر موثوقة أن الحادث وقع بسبب خرق الشابين لقانون السير من خلال عدم الامتثال لصفارة انذار سيارة الإسعاف والتي كانت تسير بسرعة مفرطة في إطار تدخلاتها اليومية من أجل نقل المرضى و المصابين , قبل أن تصدم الشابين الثلاثنيين قرب عمالة بن مسيك سيدي عثمان في حادث خطير.



الحادث الغريب وبالرغم من خطورته، فقد دفع بعض الظرفاء إلى التساؤل حول هل ستنتظر سيارة الإسعاف قدوم رجال الأمن من أجل تحرير معاينة للحادث أم أنها ستنقل المصابين مباشرة إلى المستشفى .





