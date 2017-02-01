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عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 16:09 عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل
كشف موقع صحيفة ''عاجل'' السعودية، قبل قليل من يومه الاثنين، بأن سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب، أكدت عن مباشرتها 700 قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 6 أشهر، تعرض لها المواطنون

"شوف تيفي"

 

كشف موقع صحيفة "عاجل" السعودية، قبل قليل من يومه الاثنين، بأن سفارة المملكة العربية السعودية بالمغرب، أكدت عن مباشرتها 700 قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 6 أشهر، تعرض لها المواطنون السعوديون في المملكة المغربية الذين يصل عددهم الرسمي إلى 571 أسرة.

وأوضحت الصحيفة بأن آلاء الصبان رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة السعودية، بالمغرب، قال إن السعوديين المقيمين في المغرب يتعرضون للابتزاز والسرقة بصورة شبه يومية وتباشر السفارة تلك القضايا، مضيفا بأن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الصور، وأنه خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أعداد هذه القضايا 700 قضية ابتزاز.

وقال الصبان، يضيف الموقع " إن عدد المقيمين السعوديين رسميًّا في المغرب مع أسرهم يبلغ 571 أسرة،من بينهم 30 طالبا بمرحلة الباكالوريا والماستر والدكتوراه.

 

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المغرب شوف تيفي عاجل السرقة السعوديين الشؤون الابتزاز السرقة القضايا

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