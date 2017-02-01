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لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 15:59 لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة مزايدات سياسية | بوليتيك
لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''
لمح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك بتشكيل حكومة جديدة بإمكانية تخليه عن رئاسة الحكومة من أجل ''مصلحة الوطن''، بعد مرور أزيد من أربع أشهر دون أن يجد حلا لحالة ''البلوكاج'' التي

شوف تيفي:

لمح عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف من قبل الملك بتشكيل حكومة جديدة بإمكانية تخليه عن رئاسة الحكومة من أجل ''مصلحة الوطن''، بعد مرور أزيد من أربع أشهر دون أن يجد حلا لحالة ''البلوكاج'' التي يعيشها المشهد السياسي حاليا.

وفي تعليق له على كلام بنكيران، قال رشيد لزرق الباحث المتخصص في الشأن الحزبي المغربي في اتصال مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إن ما ذكره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لا يخرج عن نطاق '' المزايدات السياسية''، مؤكدا أن '' مؤسسة رئاسة الحكومة غير مرتبطة بالأحزاب أو الأفراد أو أي تنظيم مهما كان، بل هي مؤسسة تابعة للدولة المغربية''.

وأضاف لزرق في ذات التصريح '' شوف تيفي'' أن بنكيران '' لو أراد فعلا التخلي عن رئاسة الحكومة سيقوم بالدعوة إلى حكومة وحدة وطنية أو إلى حكومة على أساس برامج ''.

وشدد الباحث في الشأن السياسي والقانون الدستوري على أن رئيس الحكومة المعين، إن كانت لديه رغبة في ترك منصب رئاسة الحكومة، فما عليه إلا أن يعبر عن ذلك بشكل صريح عبر بيان بطريقة مؤسساتية لرئاسة الحكومة، عوض إطلاق تصريحات بمنطق حزبي وبلغة الإشارات، لكون ''جوهر الوثيقة الدستورية هي الانطلاق من زمن الأفراد إلى زمن المؤسسات''، وفق تعبير المتحدث ذاته.

وأضاف أن تصريحات بنكيران لا تخرج عن سياق التلميحات التي يشهدها المشهد السياسي المغربي عموما في الوقت الراهن، مؤكدا أن هذه '' اللخبطة'' التي تعيشها تشكيل الحكومة لها تكلفة باهظة إن على مستوى الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب، وأيضا حول مصداقية المغرب على المستوى الخارجي.
وحول من يتحمل مسؤولية ''البلوكاج'' السياسي الحالي، أوضح ذات الباحث أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطياف السياسية، قبل أن يوضح أن '' مؤسسة رئاسة الحكومة تتحمل الجزء الأكبر مما يقع، بحكم أن بنكيران عليه القيام بشكل شفاف وواضح بوضع برنامج سياسي واقتصادي بعيدا عن المزايدات وتشخيص النقاش''.

يشار إلى أن عبد الإله بنكيران، قد أبدى استعداده، خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، '' التخلي عن رئاسة الحكومة لصالح الوطن''، مستبعدا تشكيل حكومة تتضمن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.


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شوف تيفي بلوكاج بنكيران المغرب لشكر تشكيل الحكومة

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