أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية ﻿

يحل الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم الإثنين إلى المملكة العربية السعودية، قادما إليها من مملكة البحرين.

شوف تيفي.. وكالات



يحل الرئيس التركي طيب رجب أردوغان اليوم الإثنين إلى المملكة العربية السعودية، قادما إليها من مملكة البحرين.

وتشمل جولة أردوغان كل من مملكة البحرين، التي وصلها أمس الإثنين ويغادرها اليوم في إتجاه المملكة العربية السعودية التي سيقضي فيها يومي 13 و14 فبراير، في حين يزور قطر الأربعاء المقبل.



وإستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في محل إقامته بالعاصمة المنامة.



وذكرت مصادر برئاسة الجمهورية لـ"الأناضول"، أن أردوغان عقد لقاءا مغلقا مع الأميرين، بعيدًا عن وسائل الإعلام، واستمر قرابة الساعة.



ومن المقرر أن يغادر أردوغان البحرين، في وقت لاحق اليوم، متوجها إلى السعودية، ثاني محطات جولته الخليجية؛ حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعدد من المسؤولين السعوديين.



ووصل أردوغان، مساء أمس الأحد، إلى المنامة، في مستهل جولة خليجية تشمل البحرين والسعودية وقطر.





