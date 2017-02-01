 أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة مزايدات سياسية | بوليتيك

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية | دولي

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية

أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا | بوليتيك

أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا

مرعب وبالفيديو..500 واحد هجمو وخرجوا سجينة من البوسط ديال البوليس وعراوها وشعلو فيها العافية..وها علاش | دولي

مرعب وبالفيديو..500 واحد هجمو وخرجوا سجينة من البوسط ديال البوليس وعراوها وشعلو فيها العافية..وها

خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير | بوليتيك

خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير

عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو | صحافة

عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 15:51 أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا | بوليتيك
أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا
من المنتظر أن يحل مانويل ماكرون، أحد أبرز المرشحين للظفر بمنصب رئاسة فرنسا، بالمغرب خلال زيارة ستقوده إلى دول بمنطقة شمال إفريقيا.

شوف تيفي: محمد أسوار


من المنتظر أن يحل مانويل ماكرون، أحد أبرز المرشحين للظفر بمنصب رئاسة فرنسا، بالمغرب خلال زيارة ستقوده إلى دول بمنطقة شمال إفريقيا.

ووفقا لما أوردته القناة الإخبارية الفرنسية BMTV، فإن زعيم حركة '' إلى الأمام'' ووزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة فرانسوا هولاند، سيبدأ زيارة له إلى المنطقة، حيث سيحل يومه الاثنين بالجارة الجزائر في زيارة تستغرق يومين، مرجحة أن يزور المغرب بعد ذلك، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى ماكرون، والذي تبقى حظوظه للوصول إلى كرسي الرئاسة الفرنسية وافرة، إلى نيل ثقة الجاليات المغاربية المقيمة بفرنسا وضمان أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 23 أبريل و7 ماي من السنة الجارية.

وتعد زيارة مانويل ماكرون إلى المغرب في حالة ما إذا ما تمت، الأولى من نوعها، ويرتقب أن يعقد خلالها لقاءات مع مسئولين سياسيين مغاربة، من أجل كشف سياسته تجاه المنطقة في حال تم إنتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرنسا زيارة المغرب شمال افريقيا مانويل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة مزايدات سياسية | بوليتيك

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''

خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير | بوليتيك

خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران | بوليتيك

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران

الملك محمد السادس يزور خمس دول إفريقية | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور خمس دول إفريقية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تصريح صادم من والد الطفلة هبة التي توفيت بمكناس بعدما تعرضت للتعنيف على يد معلمتها | خارج البلاطو
منذ 43 دقيقة

تصريح صادم من والد الطفلة هبة التي توفيت بمكناس بعدما تعرضت للتعنيف على يد معلمتها

هذا آخر ما قالته الطفلة هبة التي تعرضت للتعنيف قبل وفاتها..من قلب منزلها بمكناس | خارج البلاطو

هذا آخر ما قالته الطفلة هبة التي تعرضت للتعنيف قبل وفاتها..من قلب منزلها بمكناس

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها | خارج البلاطو

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | دولي
منذ 5 دقائق

عاجل.. 700 سعودي عندهم قضية ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة مزايدات سياسية | بوليتيك

لزرق لشوف تيفي: تلميح بنكيران التخلي عن رئاسة الحكومة ''مزايدات سياسية''

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية | دولي

أردوغان يحل بالسعودية بعد زيارة البحرين في إطار جولته الخليجية

أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا | بوليتيك

أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.