أبرز المرشحين لرئاسة فرنسا يزور المغرب قريبا ﻿

من المنتظر أن يحل مانويل ماكرون، أحد أبرز المرشحين للظفر بمنصب رئاسة فرنسا، بالمغرب خلال زيارة ستقوده إلى دول بمنطقة شمال إفريقيا.

شوف تيفي: محمد أسوار



من المنتظر أن يحل مانويل ماكرون، أحد أبرز المرشحين للظفر بمنصب رئاسة فرنسا، بالمغرب خلال زيارة ستقوده إلى دول بمنطقة شمال إفريقيا.

ووفقا لما أوردته القناة الإخبارية الفرنسية BMTV، فإن زعيم حركة '' إلى الأمام'' ووزير الاقتصاد السابق في عهد حكومة فرانسوا هولاند، سيبدأ زيارة له إلى المنطقة، حيث سيحل يومه الاثنين بالجارة الجزائر في زيارة تستغرق يومين، مرجحة أن يزور المغرب بعد ذلك، في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويسعى ماكرون، والذي تبقى حظوظه للوصول إلى كرسي الرئاسة الفرنسية وافرة، إلى نيل ثقة الجاليات المغاربية المقيمة بفرنسا وضمان أصواتهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في الفترة الممتدة ما بين 23 أبريل و7 ماي من السنة الجارية.

وتعد زيارة مانويل ماكرون إلى المغرب في حالة ما إذا ما تمت، الأولى من نوعها، ويرتقب أن يعقد خلالها لقاءات مع مسئولين سياسيين مغاربة، من أجل كشف سياسته تجاه المنطقة في حال تم إنتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.