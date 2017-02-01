مرعب وبالفيديو..500 واحد هجمو وخرجوا سجينة من البوسط ديال البوليس وعراوها وشعلو فيها العافية..وها علاش ﻿

قام مجموعة من البرازيليين ببلدة نوفو أريبوانا ، بإخراج امرأة متهمة بقتل طفل عمره عامان، وهي عارية من داخل سجنها في مركز للشرطة، قبل أن يتم إضرام النار في جسدها في محاولة منهم لقتلها وإنهاء حياتها.

"شوف تيفي"

قام مجموعة من البرازيليين ببلدة نوفو أريبوانا ، بإخراج امرأة متهمة بقتل طفل عمره عامان، وهي عارية من داخل سجنها في مركز للشرطة، قبل أن يتم إضرام النار في جسدها في محاولة منهم لقتلها وإنهاء حياتها.



وحسب موقع "العربية.نت"، فإن حوالي 500 شخص، أقدموا على إخراج المرأة من سجنها، الذي كانت محتجزة به بتهمة قتل طفل " مارلون بوزاغلو كامبوس" بعد أن أطلقت عليه الرصاص.

وأضاف الموقع عن مصادر إعلامية برازيلية، بأن الشرطة، طالبت من المواطنين الغاضبين عدم اللجوء إلى القصاص الشخصي،ولكنهم لم يستجيبوا لأوامر السلطات، حيث تم جرّ المرأة عبر الأرضية في الحجز إلى الخارج، وسحبوها من شعرها بعنف، قبل أن يتم إضرام النار في جسدها.

وأضافت المصادر ذاتها بأن شرطة مدنية أمازوناس، قالت في بيان إن تعزيزات للشرطة وصلت في أعقاب الأحداث، كما بدأت تحقيقات حول الحادثة من قبل خبراء وأعضاء من معهد الجريمة، بينما تم نقل السجينة المصابة بحروق إلى المستشفى.



