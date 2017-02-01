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خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 15:13 خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير | بوليتيك
خاص.. أخطاء إدارية لوزارة الصحة تحرم 15 ممرضا من مباراة للتوظيف بأكادير
علمت ''شوف تيفي'' أن 15 مرشحا لمباراة توظيف ممرضين مجازين من الدولة، التي جرت يوم أمس بكلية العلوم القانونية بأكادير، تفاجئوا بإستعمال أسماء مستعارة لرقم بطائقهم الوطنية للتسجيل في المباراة المذكورة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن 15 مرشحا لمباراة توظيف ممرضين مجازين من الدولة، التي جرت يوم أمس بكلية العلوم القانونية بأكادير، تفاجئوا بإستعمال أسماء مستعارة لرقم بطائقهم الوطنية للتسجيل في المباراة المذكورة.

وصرح أحد المرشحين في إتصال هاتفي "بشوف تيفي" أن "حوالي 155 مروض طبي قاموا بإعداد ملف المشاركة في مباراة توظيف ممرضين مجازين من طرف الدولة في تخصص الترويض الطبي، حيث ثم التسجيل في الموقع الالكتروني الخاص بالمباراة، لكن خمسة عشر مرشحا تفاجئوا بتسجيل أرقام بطائقهم الوطنية بأسماء مستعارة، ليرفض النظام المعلوماتي تسجيلهم بشكل عادي مثل جميع المرشحين على الصعيد الوطني."

وأضاف ذات المصدر، أن المرشحين تفاجئوا في قاعة إجتياز الإمتحانات صباح يوم أمس الأحد، أن المطبوع المعد لإجابة المرشحين والذي سيصحح اليا، يتضمن أرقام بطائق الضحايا لكن بأسماء مستعارة، حيث تدخل المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، وقدم للممتحنين حلا ترقيعيا، متوعدا بالوقوف بشكل شخصي على المشكل.

وأضاف ذات المصدر، أن الضحايا قاموا بزيارة المديرية الجهوية للصحة بسوس صبيحة اليوم، حيث إلتقوا كلا من المسؤول المكلف بالموارد البشرية والمدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة وأكدوا لهم أنهم قاموا باللازم من الناحية القانونية والإدارية، وموضحين للضحايا أن المشكل حدث في المصالح المركزية للوزارة وليس على مستوى المديرية الجهوية بسوس ماسة، دون تقديم أي ضمانات للمرشحين الذين يستعدون للتصعيد محليا، طلبا للشفافية والمصداقية وتكافؤ الفرص، لأن إجاباتهم سيتم تقييمها يدويا على عكس زملائهم على الصعيد الوطني.



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