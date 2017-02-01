 عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو | صحافة

عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي | ثقافة و فنون

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي

صادم وبالصور.. بعد أيام من إطلاقها بالقصر الصغير: شباب صيدوا نسر نادر وتكرفصو عليه | مجتمع

صادم وبالصور.. بعد أيام من إطلاقها بالقصر الصغير: شباب صيدوا نسر نادر وتكرفصو عليه

عودة سفاح تارودانت في سكيتش كوميدي يغضب ساكنة المنطقة وهذا ما طالبت به | ثقافة و فنون

عودة سفاح تارودانت في سكيتش كوميدي يغضب ساكنة المنطقة وهذا ما طالبت به

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة | دولي

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع | مجتمع

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 15:05 عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو | صحافة
عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو
تلقينا ببالغ الأسى و الحزن ، اليوم نبأ وفاة الحاجة فاطمة بنيس زوجة الإعلامي المغربي الشهير كمال لحلو و رفيقة دربه .

شوف تيفي


تلقينا ببالغ الأسى و الحزن ، اليوم نبأ وفاة الحاجة فاطمة بنيس زوجة الإعلامي المغربي الشهير كمال لحلو و رفيقة دربه .

و تعيش عائلة وأقارب و معارف كمال لحلو "مدير عام نشر لاغازيت والمجلة الأسبوعية شالانج و للا فاطمة وصاحب أول إذاعة بالمغرب MFM "(تعيش) صدمة كبيرة بعد هذا النبأ المفجع.

وعلى إثر هذا الخبر الحزين يتقدم مدير قناة "شوف تيفي" وكل الطاقم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة "وإنا لله و إنا إليه راجعون"
و علمت "شوف تيفي" أن الراحلة سثوارى الثرى يوم غد الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء بعد صلاة الظهر.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إعادة انتخاب كمال لحلو رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام | صحافة

إعادة انتخاب كمال لحلو رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام

عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة | صحافة

عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح شوف تـــــيفي في مواجهة الموقع المعلوم | صحافة

القضــــــــاء يحكم لصــــــالح ''شوف تـــــيفي'' في مواجهة الموقع المعلوم

دوزيم تستعد لبث النسخة الثالثة من برنامج لحبيبة أمي بعد نسختين ناجحتين | صحافة

''دوزيم '' تستعد لبث النسخة الثالثة من برنامج ''لحبيبة أمي'' بعد نسختين ناجحتين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا آخر ما قالته الطفلة هبة التي تعرضت للتعنيف قبل وفاتها..من قلب منزلها بمكناس | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

هذا آخر ما قالته الطفلة هبة التي تعرضت للتعنيف قبل وفاتها..من قلب منزلها بمكناس

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها | خارج البلاطو

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث | قنوات أخرى

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو | صحافة
منذ 9 دقائق

عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي | ثقافة و فنون

الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.