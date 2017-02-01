عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو ﻿

تلقينا ببالغ الأسى و الحزن ، اليوم نبأ وفاة الحاجة فاطمة بنيس زوجة الإعلامي المغربي الشهير كمال لحلو و رفيقة دربه .

شوف تيفي



تلقينا ببالغ الأسى و الحزن ، اليوم نبأ وفاة الحاجة فاطمة بنيس زوجة الإعلامي المغربي الشهير كمال لحلو و رفيقة دربه .

و تعيش عائلة وأقارب و معارف كمال لحلو "مدير عام نشر لاغازيت والمجلة الأسبوعية شالانج و للا فاطمة وصاحب أول إذاعة بالمغرب MFM "(تعيش) صدمة كبيرة بعد هذا النبأ المفجع.

وعلى إثر هذا الخبر الحزين يتقدم مدير قناة "شوف تيفي" وكل الطاقم بأحر التعازي لعائلة الفقيدة "وإنا لله و إنا إليه راجعون"

و علمت "شوف تيفي" أن الراحلة سثوارى الثرى يوم غد الثلاثاء بمقبرة الشهداء بالدارالبيضاء بعد صلاة الظهر.