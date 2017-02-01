فضيحة..مغربية شدوها كتمارس الجنس عن طريق الفايسبوك مقابل 80ألف ريال في الساعة..وها كيفاش ﻿

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بمصر، نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف مغربية، بمنطقة قصر النيل لتورطها في ممارسة الدعارة مقابل 400 دولار ''4 آلاف درهم''.

"شوف تيفي"



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب بمصر، نهاية الأسبوع المنصرم، من إيقاف مغربية، بمنطقة قصر النيل لتورطها في ممارسة الدعارة مقابل 400 دولار "4 آلاف درهم".



وحسب موقع "البوابة" المصري" اليوم الاثنين، فإن معلومات، وردت إلى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود صفحة "فايسبوك" على الإنترنت تعرض فيها فتاة نفسها على راغبي المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية ،ليتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي بمباحث الآداب لتحديد هوية المتهمة، حيث تبين بأنها تدعى نبيلة ج، 39 سنة، وعقب تقنين الإجراءات وبعمل العديد من الكمائن، تمكن العميد بهاء حسن والعقيد هشام الشريف والعقيد عصام أبو عرب والعقيد مصطفى سلام والعقيد أحمد طاهر والمقدم محمد حلمي والرائد إيهاب توفيق من استدراجها والقبض عليها أمام أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة قصر النيل.



وأضاف الموقع ذاته بأن الموقوفة، اعترفت بقدومها لمصر من المغرب لممارسة الدعارة وإنها تمارس الجنس مقابل 400 دولار في الساعة، ليتم بتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .