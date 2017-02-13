خطير ..عصابة ضربات ضربة صحيحة بعدما هجمات على محل ديال الذهب فكازا وهاشنو وقع ﻿

متابعة منا لعملية السطو التي تعرض لها معمل لصياغة الذهب بحي مولاي بلعربي العلوي القريب من منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء ليلة أمس الأحد على الطريقة الهوليودية،علمت ''شوف تيفي''عن تمكن منفذوها من



شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر / كريم العلوي





متابعة منا لعملية السطو التي تعرض لها معمل لصياغة الذهب بحي مولاي بلعربي العلوي القريب من منطقة سيدي عثمان بالدار البيضاء ليلة أمس الأحد على الطريقة الهوليودية،علمت "شوف تيفي"عن تمكن منفذوها من سرقة ما مجموعه 87 مليون سنتيم.



وأكد مصدر أمني لـ"شوف تيفي" أن العملية التي نفذت بشكل احترافي بالزنقة 48 من حي مولاي بلعربي العلوي قرب سوق "أشطيبة" الشهير، عمد منفذوها إلى سرقة كاميرات المراقبة المثبتة داخل و خارج المحل المذكور، قبل أن يستولوا على حوالي 30 كيلوغرام من الذهب الخام عبارة عن سبائك من المعدن النفيس بالإضافة الى عدد من الأغراض و الآلات المستعملة في صياغة الذهب.



وفور علمها بالحادث الاجرامي انتقلت إلى عين المكان عناصر من فرقة الشرطة القضائية والعلمية التابعة للمنطقة الأمينة مولاي رشيد، من أجل جمع المعلومات ومباشرة التحريات من أجل توقيف مرتكبي هذا الفعل الاجرامي.







