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الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 14:36 الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي | ثقافة و فنون
الدوزي يعترف: أعيش قصة حب كبيرة و أغنية الموجة غنيتها على راسي
اعترف الفنان الشاب الدوزي ولأول مرة في لقاء إذاعي مع الإعلامي خالد نزار، أنه يعيش قصة حب كبيرة ، موضحا بأن أغنيته الجديد ''الموجة'' هي واقع عاشه ولهذا فإنه أدى الأغنية بإحساس كبير.

"شوف تيفي"

 

اعترف الفنان الشاب الدوزي ولأول مرة في لقاء إذاعي مع الإعلامي خالد نزار، أنه يعيش قصة حب كبيرة ، موضحا بأن أغنيته الجديد "الموجة" هي واقع عاشه ولهذا فإنه أدى الأغنية بإحساس كبير.

وأوضح الدوزي بأنه شاب قبل أن يكون فنانا،ولهذا من الطبيعي أن يحب ويرتبط بفتاة، مؤكدا بأنه ذرف الدموع خلال أدائه لأغنية "الموجة" التي يعتبرها انعكاسا لقصة حبه.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية "الموجة"، حققت نسبة مشاهدة كبيرة بعد أيام قليلة من إطلاقها بالرغم من أن بعض الفايسبوكيين المغاربة في تفاعلهم اتهموا "الدوزي" بسرقة فكرتها من الفيلم الهندي "أشيكي".

 

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المغرب شوف تيفي خالد نزار الموجة الفتاة الموجة الدوزي

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