صادم وبالصور.. بعد أيام من إطلاقها بالقصر الصغير: شباب صيدوا نسر نادر وتكرفصو عليه ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالإمساك بأحد النسور النادرة التي تم إطلاقها أخيرا بمدن الشمال وخاصة بجبل سيدي موسى.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مجموعة من الأشخاص، قاموا بالإمساك بأحد النسور النادرة التي تم إطلاقها أخيرا بمدن الشمال وخاصة بجبل سيدي موسى.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هؤلاء الشباب والأطفال المنحدرين من قرية بليونش الموجودة بالقصر، قاموا بالإمساك بالنسر الذي تم تعذيبه بطريقة جد بشعة.



تجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، قامت تحت شعار "المناطق الرطبة للوقاية من الكوراث الطبيعية" الأسبوع الماضي، أمس الثلاثاء، بموقع جبل موسى بقرية بليونش، على عملية إطلاق خمسة نسور نادرة من صنف النسر الأكلف بهدف إعادة استيطانها في وسطها الطبيعي.