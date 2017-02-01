عودة سفاح تارودانت في سكيتش كوميدي يغضب ساكنة المنطقة وهذا ما طالبت به ﻿

عبرت ساكنة مدينة تارودانت عن غضبها الشديد بسبب سكيتش الكوميدي سفيان العثماني في برنامج ''stand up'' الذي يبث على القناة الأولى .

"شوف تيفي"

عبرت ساكنة مدينة تارودانت عن غضبها الشديد بسبب سكيتش الكوميدي سفيان العثماني في برنامج "stand up" الذي يبث على القناة الأولى .

ووظف الكوميدي سفيان قصة"سفاح تارودانت" الذي اغتصب الأطفال الصغار، بطريقة إحتقارية وربطها كما لو أن المدينة معروفة بالبيدوفيليا الشيء الذي أغضب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بالمنطقة.

وطالبت الساكنة عبر مواقع التواصل الإجتماعي إعتذار رسمي من القناة الأولى و إلتمسوا من عامل إقليم تارودانت والبرلمانيون المحليون التدخل العاجل لرد الإعتبار للمدينة.



