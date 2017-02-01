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بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 13:34 بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة | دولي
بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة
نشرت كوريا الشمالية مقطعا مصورا لعملية إطلاق صاروخ بالستي والتي تمت يوم الأحد 12 فبراير، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي، وقلق الدول المجاورة، وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية.


شوف تيفي.. وكالات


نشرت كوريا الشمالية مقطعا مصورا لعملية إطلاق صاروخ بالستي والتي تمت يوم الأحد 12 فبراير، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي، وقلق الدول المجاورة، وخصوصا اليابان وكوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف على اختبار الصاروخ "بوكغوكسونغ" وهو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية القادرة على حمل رأس نووي.

وكشف مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان له " عن قطع الصاروخ مسافة نحو 500 كيلومتر، حيث تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية."

وتدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الخيارات ردا على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية، وتبحث "إظهار الحزم مع تجنب التصعيد"، حسبما قال مسؤول أميركي لـ"رويترز".

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