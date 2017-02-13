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مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 13:10 مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش | ثقافة و فنون
مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش
نشرت عارضة أزياء البدينات الأمركية آشلي غراهام، على حسابها بالانستغرام مجموعة من الصور لها خلال تواجدها بمدينة مراكش.

 "شوف تيفي"

 

نشرت عارضة أزياء البدينات الأمركية آشلي غراهام، على حسابها بالانستغرام مجموعة من الصور لها خلال تواجدها بمدينة مراكش.

وتظهر هذه الصور الأمريكية آشلي غراهام، خلال التقاطها صورا بأحد الفنادق بالمدينة الحمراء الأسبوع المنقضي وهي ترتدي ملابس داخلية مثيرة.

تجدر الإشارة إلى عارضة الأزياء المذكورة البالغة من العمر 30 سنة، تعتبر من بين أهم وأشهر العارضات بالعالم،نظرا لتعاملها مع ماركات معروفة.

 

 

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المغرب شوف تيفي البدينات مدينة مراكش آشلي غراهام

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