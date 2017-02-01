 هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة | دولي

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع | مجتمع

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة | مجتمع

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران | بوليتيك

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل

بسبب شهادة جامعية مديرية الحموشي تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها | مجتمع

بسبب شهادة جامعية مديرية ''الحموشي'' تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها

خطير وبالفيديو.. 5 شبان مغاربة يتعرضون لحادثة سير جد مروعة بإسبانيا..وهذه هي حصيلة القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. 5 شبان مغاربة يتعرضون لحادثة سير جد مروعة بإسبانيا..وهذه هي حصيلة القتلى والمصابين

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 12:56 هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع | مجتمع
هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع
أصدر ''تجمع البتروليين المغاربة'' بيانا شديد اللهجة، عبر عن استغرابه مما سماه ''مغالطات يمكن أن تسبب تضليلا للرأي العام''، أوردتها الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.

شوف تيفي


أصدر "تجمع البتروليين المغاربة" بيانا شديد اللهجة، عبر عن استغرابه مما سماه "مغالطات يمكن أن تسبب تضليلا للرأي العام"، أوردتها الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.

ويؤكد تجمع النفطيين المغاربة، عبر بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن "الشركات العاملة في القطاع تتزود بالغاز بأسعار مرتفعة٬ وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة ومحددة سلفا من قبل الدولة٬ وذلك بغرض جعل سعر الغاز في متناول المستهلك".

هذا الإجراء الذي تم وضعه في إطار دعم الدولة المغربية لسعر الغاز٬ يضيف البلاغ ذاته، يجعل العاملين في القطاع يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة.

كما أشار النفطيون المغاربة إلى أن الدعم يستفيد منه بشكل مباشر المستهلك٬ وشركات التوزيع لا تقوم إلا بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك. ومن خلال هذا البلاغ، في توضيح مسألة دعم الدولة لغاز البوتان. خاتمين توضيحاتهم بالقول إن تجمع البتروليين المغاربة، وفي قلب الميدان وعلى اتصال دائم مع واقع القطاع٬ "يرغب في دحض كل التصريحات التي ترغب في تمرير الأخبار الكاذبة٬ وتغليط الرأي العام".


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بلاغ تجمع النفطيين للمغرب أسعار الغاز الدعم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة | مجتمع

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة

بسبب شهادة جامعية مديرية الحموشي تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها | مجتمع

بسبب شهادة جامعية مديرية ''الحموشي'' تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها

هام.. استمرار التساقطات المطرية اليوم الاثنين في هذه المناطق | مجتمع

هام.. استمرار التساقطات المطرية اليوم الاثنين في هذه المناطق

بلاغ عاجل للمغاربة من وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن..حظيو راسكم..وها مناش | مجتمع

بلاغ عاجل للمغاربة من وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن..حظيو راسكم..وها مناش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

بالدموع:أول خروج إعلامي لوالدة الطفلة هبة ..هاكيفاش ضربات المعلمة بنتي و ضحكات عليها

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎ | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث | قنوات أخرى

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث

غرامي أواردس 2017: آديل تفوز ب 5 جوائز وبيونسيه تتألق بحملها | قنوات أخرى

غرامي أواردس 2017: آديل تفوز ب 5 جوائز وبيونسيه تتألق بحملها

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عودة سفاح تارودانت في سكيتش كوميدي يغضب ساكنة المنطقة وهذا ما طالبت به | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

عودة سفاح تارودانت في سكيتش كوميدي يغضب ساكنة المنطقة وهذا ما طالبت به

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة | دولي

بالفيديو.. كوريا الشمالية تطلق أخطر صاروخ بالستي وسط تخوفات الدول المجاورة

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور.. عارضة أزياء معروفة عريانة ومحيحة في مراكش

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع | مجتمع

هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.