هام للمغاربة.. هذه حقيقة رفع سعر الغاز وعلاقته بشركات التوزيع ﻿

أصدر ''تجمع البتروليين المغاربة'' بيانا شديد اللهجة، عبر عن استغرابه مما سماه ''مغالطات يمكن أن تسبب تضليلا للرأي العام''، أوردتها الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.

شوف تيفي



أصدر "تجمع البتروليين المغاربة" بيانا شديد اللهجة، عبر عن استغرابه مما سماه "مغالطات يمكن أن تسبب تضليلا للرأي العام"، أوردتها الصحافة نهاية الأسبوع الماضي.

ويؤكد تجمع النفطيين المغاربة، عبر بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، أن "الشركات العاملة في القطاع تتزود بالغاز بأسعار مرتفعة٬ وتعيد بيعه بناء على لائحة أسعار منظمة ومحددة سلفا من قبل الدولة٬ وذلك بغرض جعل سعر الغاز في متناول المستهلك".

هذا الإجراء الذي تم وضعه في إطار دعم الدولة المغربية لسعر الغاز٬ يضيف البلاغ ذاته، يجعل العاملين في القطاع يتحملون فرق السعر في انتظار استعادة مستحقاتهم من صندوق المقاصة.

كما أشار النفطيون المغاربة إلى أن الدعم يستفيد منه بشكل مباشر المستهلك٬ وشركات التوزيع لا تقوم إلا بتوفير خدمة نقل هذا الدعم إلى المستهلك. ومن خلال هذا البلاغ، في توضيح مسألة دعم الدولة لغاز البوتان. خاتمين توضيحاتهم بالقول إن تجمع البتروليين المغاربة، وفي قلب الميدان وعلى اتصال دائم مع واقع القطاع٬ "يرغب في دحض كل التصريحات التي ترغب في تمرير الأخبار الكاذبة٬ وتغليط الرأي العام".





