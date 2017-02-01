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عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 12:27 عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة | مجتمع
عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة
في جديد قضية وفاة التلميذة ''هبة'' التي هزت قصتها الرأي العام المغربي، علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية بمدينة مكناس استدعت صباح اليوم الإثنين المعلمة التي وجهت لها أسرة هبة أصابع الاتهام.

شوف تيفي:

 

في جديد قضية وفاة التلميذة "هبة" التي هزت قصتها الرأي العام المغربي، علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية بمدينة مكناس استدعت صباح اليوم الإثنين المعلمة التي وجهت لها أسرة هبة أصابع الاتهام.

و قالت مصادرنا، إن استدعاء المعلمة للتحقيقات جاء بناء على الاتهامات التي وجهتها عائلة التلميذة هبة التي تنتظر بفارغ الصبر ما ستؤول له نتائج التحقيقات .

وكان والد هبة قد تقدم بشكاية للمصالح الأمنية، اتهم من خلالها المعلمة بالتسبب في وفاة ابنته، موضحا في الوقت ذاته بأنه سيطالب المسؤولين بقطاع التعليم بفتح تحقيق في النازلة .



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