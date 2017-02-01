 في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة | مجتمع

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران | بوليتيك

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل

بسبب شهادة جامعية مديرية الحموشي تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها | مجتمع

بسبب شهادة جامعية مديرية ''الحموشي'' تصدر عقوبات في حق 3 من موظفيها

خطير وبالفيديو.. 5 شبان مغاربة يتعرضون لحادثة سير جد مروعة بإسبانيا..وهذه هي حصيلة القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. 5 شبان مغاربة يتعرضون لحادثة سير جد مروعة بإسبانيا..وهذه هي حصيلة القتلى والمصابين

خطير..سحل شرطي ودهس عسكري بطريقة مروعة بمدينة تمارة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

خطير..سحل شرطي ودهس عسكري بطريقة مروعة بمدينة تمارة.. وهذه هي التفاصيل

يا ربي السلامة: هذا ما وقع مع 11 بحاراً في شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: هذا ما وقع مع 11 بحاراً في شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء بسبب الرياح

بالصور..حريق مهول بسوق للخضار بمدينة تاوريرت | حوادث و حقوق

بالصور..حريق مهول بسوق للخضار بمدينة تاوريرت

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 12:18 في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران | بوليتيك
في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران
في أول خروج إعلامي له، تجاهل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة، مكتفيا بالقول بأنه يوجد خارج المغرب في الوقت الحالي.

شوف تيفي

 

في أول خروج إعلامي له، تجاهل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة، مكتفيا بالقول بأنه يوجد خارج المغرب في الوقت الحالي.

وقال إدريس لشكر في تصريح هاتفي مقتضب مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إنه يوجد خارج المغرب، مؤكدا "بأن لاتعليق لديه للرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة".

هذا، وهاجم بن كيران في التقرير السياسي الذي قدمه يوم السبت الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بمدينة بوزنيقة، "هاجم" إدريس لشكر، متوعدا بكشف المزيد من الأسرار إبان اللقاءات التشاورية الأولى لتشكيل الحكومة في وقت لاحق.

وحمل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، إدريس لشكر نصيبا كبيرا في تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن حزب الوردة "فاز بمنصب رئيس مجلس النواب"، و "باركا اعليه".

كما إنتقد بن كيران إدريس لشكر وطريقة تفاعله مع مشاورات تشكيل الحكومة، مصرحا "برحمة الله على الديموقراطية"، مهاجما نتائج الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بالقول "حزب المعلوم فاز ب 20 مقعدا واحنا جبنا 22 غير في الرباط" على حد تعبير بن كيران.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة لشكر بن كيران الإنتقاد التصريح تعليق شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يزور خمس دول إفريقية | بوليتيك

الملك محمد السادس يزور خمس دول إفريقية

استقالة بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة ؟ | بوليتيك

استقالة بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة ؟

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر المصباح لإنتخاب خليفة بن كيران | بوليتيك

قيادي بحركة التوحيد والإصلاح رئيسا للجنة التحضيرية لمؤتمر ''المصباح'' لإنتخاب خليفة بن كيران

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎ | قنوات أخرى
منذ 33 دقيقة

شاهد بالفيديو.. أعلى سد في الولايات المتحدة على وشك الانهيار‎

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث | قنوات أخرى

السويسريون يشرعون في التصويت على اقتراح تسهيل تجنيس أبناء المهاجرين من الجيل الثالث

غرامي أواردس 2017: آديل تفوز ب 5 جوائز وبيونسيه تتألق بحملها | قنوات أخرى

غرامي أواردس 2017: آديل تفوز ب 5 جوائز وبيونسيه تتألق بحملها

بالفيديو | مروج مخدرات مغربي بأسواق لوكا‎ | قنوات أخرى

بالفيديو | مروج مخدرات مغربي بأسواق لوكا‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة | مجتمع
منذ 15 دقيقة

عاجــــــــــــــــــــل:هذا هو مصير الأستاذة المتهمة بتعنيف الطفلة هبة بمكناس.. حقائق جديدة

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران | بوليتيك

في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.