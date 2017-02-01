في أول خروج إعلامي.. هكذا رد إدريس لشكر على تصريحات بن كيران ﻿

في أول خروج إعلامي له، تجاهل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة، مكتفيا بالقول بأنه يوجد خارج المغرب في الوقت الحالي.

شوف تيفي

في أول خروج إعلامي له، تجاهل الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي الرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة، مكتفيا بالقول بأنه يوجد خارج المغرب في الوقت الحالي.

وقال إدريس لشكر في تصريح هاتفي مقتضب مع "شوف تيفي" اليوم الاثنين، إنه يوجد خارج المغرب، مؤكدا "بأن لاتعليق لديه للرد على تصريحات رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران الأخيرة".

هذا، وهاجم بن كيران في التقرير السياسي الذي قدمه يوم السبت الماضي أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه بمدينة بوزنيقة، "هاجم" إدريس لشكر، متوعدا بكشف المزيد من الأسرار إبان اللقاءات التشاورية الأولى لتشكيل الحكومة في وقت لاحق.

وحمل رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران، إدريس لشكر نصيبا كبيرا في تعثر مشاورات تشكيل الحكومة، مؤكدا بأن حزب الوردة "فاز بمنصب رئيس مجلس النواب"، و "باركا اعليه".

كما إنتقد بن كيران إدريس لشكر وطريقة تفاعله مع مشاورات تشكيل الحكومة، مصرحا "برحمة الله على الديموقراطية"، مهاجما نتائج الحزب في الإنتخابات التشريعية الأخيرة بالقول "حزب المعلوم فاز ب 20 مقعدا واحنا جبنا 22 غير في الرباط" على حد تعبير بن كيران.