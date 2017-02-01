عاجل:شوفو أشنو وقع فكازا اليوم الاثنين ﻿

اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين على وقع عملية سطو مسلحة همت محلا للمجوهرات و سرقة كل محتوياته.

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اهتزت مدينة الدار البيضاء صباح اليوم الإثنين على وقع عملية سطو مسلحة همت محلا للمجوهرات و سرقة كل محتوياته.

و حسب مصادرنا، فقد تعرض المحل الكائن بقيسارية "الشطيبة" التابعة لمقاطعة ابن مسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء، للسرقة، حيث عمد مرتكبو هذه الجريمة إلى تكسير الزجاج وسرقة خزانة حديدية تضم المجوهرات.

وأضافت أن المسلحين تمكنوا من الاستيلاء على كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل.

و فورعلمها انتقلت العناصر الأمنية لمكان الحادث و فتحت تحقيقا في الموضوع لأجل توقيف المشتبه فيهم.



