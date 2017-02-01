صادم.. بوليسي نتاحر في مكناس..وهذه هي التفاصيل ﻿

أقدم أمني متقاعد على شنق نفسه بمكناس، حيث عثر عليه معلقا بشرفة الشقة التي يقطن بها، وقد أفاد بعض الجيران بالعمارة وحارسها، أن الأمني المتقاعد الذي اعتاد أن يخرج كل صباح لقضاء ما يحتاج من أغراضه

"شوف تيفي"

أقدم أمني متقاعد على شنق نفسه بمكناس، حيث عثر عليه معلقا بشرفة الشقة التي يقطن بها، وقد أفاد بعض الجيران بالعمارة وحارسها، أن الأمني المتقاعد الذي اعتاد أن يخرج كل صباح لقضاء ما يحتاج من أغراضه الشخصية، لم يظهر له أثر طوال يوم السبت ما أثار شكوكهم، ليتم إخبار ابنته التي حضرت على استعجال إلى عين المكان.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن ابنة الأمني المتقاعد، وبعد طرقها لباب الشقة باستمرار، انتابتها الشكوك الأمر الذي جعلها تخبر المصالح الأمنية التي حضر مسؤولوها إلى عين المكان،وبعد استشارة النيابة العامة في الموضوع تم فتح باب الشقة،وخلال بحثهم على الأمني داخل مختلف غرفها، اكتشفوا جثته هامدة معلقة بشرفة الشقة.

وأضافت اليومية بأن النيابة العامة حضرت إلى عين المكان، وبعد معاينة الجثة، وقيام عناصر الشرطة التقنية والعلمية بالإجراءات الضرورية، نقلت الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس لإخضاعها للتشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة التي أعطت في الوقت نفسه تعليماتها للشرطة القضائية لفتح تحقيق قضائي حول الأسباب التي جعلت الأمني المتقاعد يقدم على الانتحار.