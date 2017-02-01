خطير وبالفيديو.. 5 شبان مغاربة يتعرضون لحادثة سير جد مروعة بإسبانيا..وهذه هي حصيلة القتلى والمصابين ﻿

شهد الطريق السريع في منطقة ''أوسربيل'' شمال اسبانيا، فاجعة طرقية، تعرض لها 5 شبان، بسبب قيامهم بعمل مجنون ويتعلق الأمر بقيادة السيارة التي كانوا على متنها في الاتجاه المعاكس، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

شهد الطريق السريع في منطقة "أوسربيل" شمال اسبانيا، فاجعة طرقية، تعرض لها 5 شبان، بسبب قيامهم بعمل مجنون ويتعلق الأمر بقيادة السيارة التي كانوا على متنها في الاتجاه المعاكس، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية إسبانية.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الحادث المروع، وقع نتيجة قيادة أحد الشبان المغاربة في الاتجاه المعاكس، ما جعله يصطدم بشكل قوي بسيارة إسعاف كان على متنها 4 أشخاص.

وأوضحت ذات المصادر بأن الحادث ونظرا لخطورته فقد أسفر عن مقتل أحد الشبان الخمسة، في حين أصيب 8 آخرون من بينهم 4 مغاربة.