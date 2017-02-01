خطير..سحل شرطي ودهس عسكري بطريقة مروعة بمدينة تمارة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتمارة، نهاية الأسبوع الماضي، متهما بسحل شرطي بعربة مسروقة، بعد أن استولى على شاحنة صغيرة لنقل المواشي من سوق عين عودة.

"شوف تيفي"

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بتمارة، نهاية الأسبوع الماضي، متهما بسحل شرطي بعربة مسروقة، بعد أن استولى على شاحنة صغيرة لنقل المواشي من سوق عين عودة.

وحسب يومية "الصباح" في عددها الصادر اليوم الاثنين، فإن الشاحنة المسروقة، تعود ملكيتها لفلاح يتحدر من وادي زم، وقد سرقها الظنين قبل ثلاثة أشهر ولاذ بواسطتها بالفرار، وأثناء محاولة إيقافه بمدار طرقي دهس عمدا رجل الأمن رفقة أشخاص آخرين ضمنهم عسكري، أصيب بجروح خطيرة،نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري بالرباط.