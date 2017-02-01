يا ربي السلامة: هذا ما وقع مع 11 بحاراً في شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء بسبب الرياح القوية والأمواج العاتية ﻿

علمت''شوف تيفي'' بأن شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء التابع ترابيا لإقليم سطات، شهد أمس الأحد واقعة جد خطيرة، أبطالها 11 شابا يعشقون الصيد، أبحروا بالرغم من الاضطرابات الجوية بواسطة ما يسمى

"شوف تيفي"



علمت"شوف تيفي" بأن شاطئ سيدي رحال ضواحي مدينة الدار البيضاء التابع ترابيا لإقليم سطات، شهد أمس الأحد واقعة جد خطيرة، أبطالها 11 شابا يعشقون الصيد، أبحروا بالرغم من الاضطرابات الجوية بواسطة ما يسمى بالعامية "الشامبرير" ما كاد أن يتسبب في فقدانهم لحياتهم.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أحد الصيادين، فُقد نتيجة تلاطم الأمواج بسبب الرياح القوية التي عرفها شاطئ سيدي رحال، بينما تمكن 10 آخرون من النجاة والخروج إلى بر الأمان.

وأضاف المصدر ذاته بأن البحث ما يزال جاريا من أجل العثور على البحار المفقود وهو شاب في عقده الثاني.





