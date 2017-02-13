بالصور..حريق مهول بسوق للخضار بمدينة تاوريرت ﻿

"شوف تيفي"
اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حريق مهول بسوق الخضار مولاي علي الشريف الموجود على مستوى مدينة تاوريرت.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة، تبقى أسبابه مجهولة إلى حدود اللحظة.
وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الوقاية المدنية حلت بمكان الحريق، وتمكنت من إخماد النيران وإيقاف انتشارها في باقي المحلات.
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