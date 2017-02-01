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عاجل.. إجلاء آلاف السكان بالولايات المتحدة الأمريكية..وها شنو واقع

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 09:59 عاجل.. إجلاء آلاف السكان بالولايات المتحدة الأمريكية..وها شنو واقع | دولي
عاجل.. إجلاء آلاف السكان بالولايات المتحدة الأمريكية..وها شنو واقع
أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء آلاف السكان بمدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، وذلك حسب ما أعلنت عنه مجموعة من لوكالات الإخبارية اليوم الاثنين.

"شوف تيفي"

 

أعلنت السلطات الأمريكية عن إجلاء آلاف السكان بمدينة أوروفيل في شمال كاليفورنيا جراء مخاطر انهيار أعلى سد في الولايات المتحدة، وذلك حسب ما أعلنت عنه مجموعة من لوكالات الإخبارية اليوم الاثنين.

فحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد ذكرت تقارير محلية إن السلطات أمرت سكان أوروفيل والمناطق المنخفضة في محيطها بإخلاء منازلهم على الفور بعد أن قالت إن القناة المركزية المخصص لتصريف المياه في السد انهارت وأن القناة الاحتياطية على وشك الانهيار.

وأضافت الوكالة بأن وزارة الموارد المائية، قالت إن سرعة المياه في السد زادت بمقدار من 55 ألف قدم مكعب في الثانية إلى 100 ألف قدم مكعب في الثانية بسبب الفيضان نتيجة للأمطار الغزيرة.

 

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