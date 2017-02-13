عشاق المجرد فرحانين.. والسبب مغادرته لسجن فلوري..وهذا هو الموعد+صورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور، التي تظهر التاريخ الذي قد يغادر خلاله الفنان المغربي سعد المجرد سجن فلوري بباريس المعتقل به عقب اتهامه بتعنيف واغتصاب فتاة

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور، التي تظهر التاريخ الذي قد يغادر خلاله الفنان المغربي سعد المجرد سجن فلوري بباريس المعتقل به عقب اتهامه بتعنيف واغتصاب فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".

وتشير هذه الصور التي تناقلها عشاق "المعلم" بأن تاريخ انتهاء الاعتقال الاحتياطي لهذا الأخير هو 26 من شهر فبراير الجاري، وهو ما يعني على حد تعبيرهم مغادرته لأسوار السجن والحصول على السراح المؤقت.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي" كان قد كشف بأن نهاية شهر فبراير الجاري، ستكون نقطة حاسمة في قضية سعد المجرد، حيث سيتم الفصل فيها إما حصوله على السراح المؤقت أو بالمتابعة في حالة اعتقال إلى حين النطق بالحكم .