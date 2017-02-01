شوفو شحال ديال التبغ المهرب لقاو في المحمدية ﻿

تمكنت مصالح الأمن بالمحمدية، أخيرا، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 34 و35 سنة وذلك لتورطهما في حيازة خمسة وخمسين كيلوغراما من التبغ المهرب.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الأمن بالمحمدية، أخيرا، من توقيف شخصين يبلغان من العمر على التوالي 34 و35 سنة وذلك لتورطهما في حيازة خمسة وخمسين كيلوغراما من التبغ المهرب.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى توقيف المشتبه فيهما بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة التي مكنت من ضبط المعنيين بالأمر متلبسين بتهريب مادة التبغ على متن سيارة، حيث تم حجز كمية التبغ بالإضافة إلى السيارة المذكورة وثلاث هواتف نقالة ومبلغ مالي.

وأضاف المصدر ذاته بأن قد المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام العدالة بعد انتهاء إجراءات البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.



