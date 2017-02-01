مثير..ها علاش بعض الشباب مبليين في كازا: شوفو شحال ديال الحشيش والمعجون لقاو في البرنوصي ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي، أخيرا، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و 31 سنة، متلبسين بحيازة 3950 غرام من مخدر الشيرا و 1200 غرام من مخدر المعجون.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي، أخيرا، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و 31 سنة، متلبسين بحيازة 3950 غرام من مخدر الشيرا و 1200 غرام من مخدر المعجون.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول في إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها مصالح الأمن، فيما مكنت التحريات المكثفة من تحديد هوية مزودهما بمخدر الشيرا، قبل أن يتم توقيف هذا الأخير، الذي تبين أنه يشكل موضوع مذكرة بحث صادرة عن السلطات القضائية من أجل ترويج المخدرات...

وأضاف المصدر ذاته فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة من أجل حيازة وترويج المخدرات مع حالة العود بعد انتهاء إجراءات البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة.