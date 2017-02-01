 بالفيديو والصور.. عاهرة حصلوها في الباركينك كتمارس الجنس مع جوج الأشخاص..وها شنو وقع ليهم ﻿
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بالفيديو والصور.. عاهرة حصلوها في الباركينك كتمارس الجنس مع جوج الأشخاص..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق

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بالفيديو والصور.. عاهرة حصلوها في الباركينك كتمارس الجنس مع جوج الأشخاص..وها شنو وقع ليهم

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 05:09 بالفيديو والصور.. عاهرة حصلوها في الباركينك كتمارس الجنس مع جوج الأشخاص..وها شنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
بالفيديو والصور.. عاهرة حصلوها في الباركينك كتمارس الجنس مع جوج الأشخاص..وها شنو وقع ليهم
فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، تلك التي نشرها موقع صحيفة ''الدايلي ميل'' البريطانية، حينما نشرت مقطع فيديو، اليوم الأحد، يظهر ضبط سيدة وهي تمارس الجنس مع شابين في مكان مخصص لركن السيارات.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، تلك التي نشرها موقع صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، حينما نشرت مقطع فيديو، اليوم الأحد، يظهر ضبط سيدة وهي تمارس الجنس مع شابين في مكان مخصص لركن السيارات.

وأوضحت الصحيفة بأن كاميرات مراقبة، التقطت لحظات حميمية، جمعت بين سيدة وشابين مارسا خلالها الجنس فوق غطاء سيارة كانت مركونة بموقف للسيارات بمدينة مانشستر بانجلترا.

وأضافت الصحيفة بأن صاحب السيارة، أبلغ الشرطة التي قامت باعتقال الثلاثة المتورطين في هذه الفضيحة الأخلاقية.

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