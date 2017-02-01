صادم ..هذا ما وقع لمجرم خطير ملقب بـ '' أبو الكلاب'' بمدينة الدار البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بتكيوين بأكادير من فك لغز سرقات استهدفت، مؤخرا، فيلات وإقامات سكنية بحي تليلا، وذلك بعدما تمكنت من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الأمن بمفوضية الشرطة بتكيوين بأكادير من فك لغز سرقات استهدفت، مؤخرا، فيلات وإقامات سكنية بحي تليلا، وذلك بعدما تمكنت من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـ"أبو الكلاب"، جاء على إثر تفعيل مصالح الأمن بتكيوين لتحريات وأبحاث مكثفة، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، قبل أن يجري التنسيق مع المصالح الأمنية بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، والتي عملت على إيقافه.

وأضاف المصدر ذاته بأن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة، أقر خلال أطوار البحث معه باقتراف عدد من السرقات همت فيلات وإقامات سكنية بحي تليلا بمشاركة شخص، يقضي حاليا عقوبة حبسية لتورطه في قضية مماثلة، مشيرا إلى أنه تم كذلك على ذمة هذه القضية، إيقاف شخص آخر يعمل على شراء المسروقات من الجاني.