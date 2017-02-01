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السرقة تستفحل في ''القريعة'' وها أشنو وقع اليوم

بتاريــخ : 13 فبراير 2017 / 00:53 السرقة تستفحل في القريعة وها أشنو وقع اليوم | حوادث و حقوق
السرقة تستفحل في ''القريعة'' وها أشنو وقع اليوم
تعرضت سيدة اليوم بسوق القريعة بدرب السلطان للسرقة من طرف مجهولين، لكنهم معروفون في السوق وهو ما يطلق عليهم بـ''الزرامة''، حيث سلبوها هاتف ذكي، باهض الثمن، وتركوها حائرة أمام المارة.

شوف تيفي 

تعرضت سيدة اليوم بسوق القريعة بدرب السلطان للسرقة من طرف مجهولين، لكنهم معروفون في السوق وهو ما يطلق عليهم بـ"الزرامة"، حيث سلبوها هاتف ذكي، باهض الثمن، وتركوها حائرة أمام المارة.
وفي الوقت نفسه تعرض شخص آخر لسرقة مبلغ مالي مهم، رجح مصدر مطلع لـ"شوف تيفي"، أن الفاعلين هم نفسهم الذين سرقوا السيدة المذكورة، حيث وصل المبلغ المالي حسب المصدر ذاته إلى أكثر من 5000 درهم.
وكشف المصدر نفسه أن سوق القريعة يعيش كل ويكاند على وقع السرقات، حيث تنشط فيه عصابات معروفة ينفذون سرقاتهم بالعلالي، وأمام أعين المارة، دون أي تدخل من أي شخص، نظرا لأن هؤلاء يكونون مسلحين بالأسلحة البيضاء.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سرقة القريعة سوق أسلحة

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