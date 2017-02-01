عاجل ..تحطم طائرة بإيران..وهذه هي التفاصيل ﻿

تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الإيرانية اليوم الأحد في بلدة جاسك الساحلية الجنوبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر إعلامية إيرانية.

"شوف تيفي"

تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الإيرانية اليوم الأحد في بلدة جاسك الساحلية الجنوبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر إعلامية إيرانية.

وأوضحت الوكالة المذكورة بك أن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أفادت" أن دخانا كثيفا تصاعد من موقع التحطم وسط بلدة جاسك، التي تقع على بعد حوالي ألف و500 كيلومتر (أي ما يعادل 930 ميلا) إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإيرانية طهران".



