عاجل ..تحطم طائرة بإيران..وهذه هي التفاصيل ﻿

"شوف تيفي"
تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الإيرانية اليوم الأحد في بلدة جاسك الساحلية الجنوبية، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر إعلامية إيرانية.
وأوضحت الوكالة المذكورة بك أن وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، أفادت" أن دخانا كثيفا تصاعد من موقع التحطم وسط بلدة جاسك، التي تقع على بعد حوالي ألف و500 كيلومتر (أي ما يعادل 930 ميلا) إلى الجنوب الشرقي من العاصمة الإيرانية طهران".
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.