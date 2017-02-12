فضيحة تهز الفايسبوك بالمغرب ليلة الأحد: بعد أدومي.. مثلي آخر بوجه مكشوف في المباشر يرتدي ملابس نسائية ويتحدث بعبارات جنسية خادشة للحياء+صور ﻿

اهتز موقع التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك'' بالمغرب، ليلة اليوم الأحد، على وقع نقل مباشر، بطلها شاب على ما يبدو مثلي، يظهر مرتديا ملابس نسائية ويتحدث لمتابعيه بعبارات جنسية وأصوات خادشة للحياء.

"شوف تيفي"

اهتز موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بالمغرب، ليلة اليوم الأحد، على وقع نقل مباشر، بطلها شاب على ما يبدو مثلي، يظهر مرتديا ملابس نسائية ويتحدث لمتابعيه بعبارات جنسية وأصوات خادشة للحياء.

وتفاعل العديد من النشطاء المتتبعين مع هذا النقل المباشر، حيث عبر العديد منهم عن غضبه الشديد من ظهور الشاب بوجه مكشوف، وهو بملابس جنسية، في حين وصف البعض الآخر الأمر بالفضيحة و "الشوهة".

وطالب نشطاء آخرون بمهاجمة الصفحة الفايسبوكية للشاب، من خلال استخدام خاصية "سينيال"حتى لا يكرر فعلته ويظهر مرة أخرى في مقطع فيديو مشابه.