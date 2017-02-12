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بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 23:23 هام للبيضاويين..حضيو راسكم: عصابة على سيارة بيضاء تتربص بكم..وها شنو كدير+صور | حوادث و حقوق
هام للبيضاويين..حضيو راسكم: عصابة على سيارة بيضاء تتربص بكم..وها شنو كدير+صور
حصلت ''شوف تيفي'' على صور، تعود لسيارة، قاما شخصان كان على متنها في الساعات الأولى من يومه الأحد، بتنفيذ عملية سرقة وسط مدينة الدار البيضاء.

 

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على صور، تعود لسيارة، قاما شخصان كان على متنها في الساعات الأولى من يومه الأحد، بتنفيذ عملية سرقة وسط مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هاذين الشخصين، قاما بسرقة الهاتف النقال ومحفظة أحد الأشخاص قبل أن يفرا من عين المكان بواسطة سيارة بيضاء اللون إلى وجهة غير معلومة.

وأضاف المصدر ذاته بأن اللصين، يقومان باختيار ضحاياهم وخاصة أولئك الذين يغادرون الحانات الليلية وهم في حالة سكر، موضحا بأن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن هوية المعنيين بالأمر.

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المغرب الهاتف النقال المصالح الأمنية السرقة سيارة بيضاء

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