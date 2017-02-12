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بالصورة..بعد اتهامها بالزواج لخمس مرات ببطاقة شقيقتها: ها شنو كادير تيحيحيت في فرنسا

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 23:09 بالصورة..بعد اتهامها بالزواج لخمس مرات ببطاقة شقيقتها: ها شنو كادير تيحيحيت في فرنسا | ثقافة و فنون
بالصورة..بعد اتهامها بالزواج لخمس مرات ببطاقة شقيقتها: ها شنو كادير تيحيحيت في فرنسا
نشر حسن فاتيح الإعلامي بالقناة الثانية ''دوزيم'' اليوم الأحد، صورة على صفحته الشخصية بالفايسبوك، جمعته بالعديد من النجوم خلال مشاركتهم في برنامج جزيرة الكنز ومن بينهم الفنانة فاطمة تيحيحيت.

 

''شوف تيفي''

نشر حسن فاتيح الإعلامي بالقناة الثانية ''دوزيم'' اليوم الأحد، صورة على صفحته الشخصية بالفايسبوك، جمعته بالعديد من النجوم خلال مشاركتهم في برنامج جزيرة الكنز ومن بينهم الفنانة فاطمة تيحيحيت.

وتصور فعاليات برنامج جزيرة الكنز الذي يعتبر من أكبر البرامج العالمية، بأحد الجزر الفرنسية، قبل أن تبث أحداث نسخته المغربية على القناة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الصورة، تعتبر الظهور الثاني للفنانة فاطمة تيحيحت، عقب تداول فيديو ابن شقيقتها الذي صرح بأنها انتحلت شخصية والدته وتزوجت لـ 5 مرات وهو الأمر الذي نفته الفنانة في اتصال لها مع ''شوف تيفي''.


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المغرب شوف تيفي فاطمة تيحيحت الفايسبوك النجوم فاطمة تيحيحت الفايسبوك

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