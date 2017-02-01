فضيحة..العثور على حمار مذبوح في البيضاء وأصابع الاتهام موجهة إلى أصحاب الكاسكروطات ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مجموعة من المواطنين، عثروا اليوم الأحد، على حمار مذبوح من الوريد إلى الوريد بأحد أزقة حي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن مجموعة من المواطنين، عثروا اليوم الأحد، على حمار مذبوح من الوريد إلى الوريد بأحد أزقة حي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هناك احتمالا إلى أن "الحمار" المذبوح من المحتمل أن يكون لصاحب وجبات سريعة، قام بذبحه ثم غادر المكان خوفا من اكتشاف أمره.

وحصلت "شوف تيفي" على فيديو يوثق لخطة ذبح الحمار، ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج الفيديو مع المادة نظرا لبشاعته.