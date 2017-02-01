مؤلم ..الرياح القوية تقتل سيدة بالجديدة وابنها ينشر صورته معها وهي جثة هامدة ﻿

اهتزت منطقة ''العكبة الحمراء'' المتواجدة ضواحي مدينة الجديدة، بعد وفاة سيدة نتيجة سقوط شجرة عليها بسبب الرياح القوية التي تعرفها عاصمة دكالة.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة "العكبة الحمراء" المتواجدة ضواحي مدينة الجديدة، بعد وفاة سيدة نتيجة سقوط شجرة عليها بسبب الرياح القوية التي تعرفها عاصمة دكالة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة المتوفاة في عقدها الخامس، موضحا بأن مصالح الدرك الملكي، قامت بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.

وتمكنت "شوف تيفي" من التوصل إلى الفايسبوك الخاص بابن الهالكة، والذي نشر صورة جد مؤلمة جمعته بوالدته مباشرة بعد وفاتها، مع تدوينة عبر من خلالها عن حزنه وألمه الشديد لوفاتها قبل أن يقوم بحذفها.