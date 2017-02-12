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مؤثر بالصور والفيديو.. نساء وأطفال في رحلة لأربعة أيام مشيا على الأقدام للقاء والي جهة بني ملال-خنيفرة

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 21:32 مؤثر بالصور والفيديو.. نساء وأطفال في رحلة لأربعة أيام مشيا على الأقدام للقاء والي جهة بني ملال-خنيفرة | مجتمع
مؤثر بالصور والفيديو.. نساء وأطفال في رحلة لأربعة أيام مشيا على الأقدام للقاء والي جهة بني ملال-خنيفرة
بعد رحلة إنطلقت منذ يوم الخميس الماضي مشيا على الأقدام، وصلت ساكنة جماعة أنركي في وقت متأخر من ليلة البارحة وسط جو ممطر وبرد قارس إلى مقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة لتسليم طلب بسيط يتجلى في توفير

شوف تيفي

 

 

بعد رحلة إنطلقت منذ يوم الخميس الماضي مشيا على الأقدام، وصلت ساكنة جماعة أنركي في وقت متأخر من ليلة البارحة وسط جو ممطر وبرد قارس إلى مقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة لتسليم طلب بسيط يتجلى في توفير مؤسسة تعليمية بالمنطقة.

وكشفت مصادر من عين المكان،  أن والي جهة بني ملال-خنيفرة إستقبل المحتجين الغاضبين الذين يتكون غالبيتهم من النساء والأطفال، مباشرة بعد وصولهم ليلة البارحة إلى مدينة بني ملال، حيث عقد إجتماعا مع المحتجين وسط تأثر كبير لفعاليات جمعوية وحقوقية بالمدينة.

وأفادت ذات المصادر، أن الأطفال والتلاميذ الذين رافقوا عائلاتهم في ما أسماه سكان المنطقة "برحلة الشتاء والصيف" يعانون من إعياء شديد بعد قطعهم لأكثر من 100 كيلومتر مشيا على الأقدام، حيث أدمت المسالك الوعرة أقدام الأطفال والنساء في منظر مؤثر، من أجل حق بسيط يتجلى في تشييد إعدادية تنقذ  التلاميذ والتلميذات من الهدر المدرسي.

وحسب ذات المصادر، أعلن المحتجون الذين كانوا يبيتون في العراء منذ الخميس الماضي، أنهم في الشكل الإحتجاجي المقبل سيقومون بمسيرة ثانية نحو العاصمة الرباط، مصرحين أن الحكومة والمنتخبين سبق وأن قدموا وعودا كثيرة بإيجاد حل للمشكل لكن دون نتيجة.

 

 

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