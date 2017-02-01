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عاجل ورسميا.. تفاصيل جديدة بخصوص مجزرة سيدي الزوين بمراكش التي ذبح خلالها شخص سيدة وشرمل آخرين

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 21:11 عاجل ورسميا.. تفاصيل جديدة بخصوص مجزرة سيدي الزوين بمراكش التي ذبح خلالها شخص سيدة وشرمل آخرين | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا.. تفاصيل جديدة بخصوص مجزرة سيدي الزوين بمراكش التي ذبح خلالها شخص سيدة وشرمل آخرين
أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش آسفي بأنه تم إلقاء القبض على شخص أقدم مساء اليوم الأحد ، بجماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش، على الاعتداء بالسلاح الأبيض على إحدى جاراته مما أدى إلى وفاتها.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفادت السلطات المحلية لولاية مراكش آسفي بأنه تم إلقاء القبض على شخص أقدم مساء اليوم الأحد ، بجماعة سيدي الزوين التابعة لعمالة مراكش، على الاعتداء بالسلاح الأبيض على إحدى جاراته مما أدى إلى وفاتها.

كما قام الشخص نفسه، حسب المصدر ذاته ، بالاعتداء على عمته مخلفا إصابتها بجروح خطيرة على مستوى العنق، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وقد تم إلقاء القبض على المعني بالأمر، حيث فتحت عناصر الدرك الملكي بسيدي الزوين بحثا تحت إشراف النيابة العامة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية مراكشية، كشفت بأن المعني بالأمر هو سلفي في عقده الثاني، أقدم على ذبح جارته ، وشرمل عمته واعتدى على دركيان كانا يحاولان منعه قبل أن يتم إيقافه.

 

 

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المغرب شوف تيفي سيدي الزوين القبض مراكش السلاح الأبيض

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