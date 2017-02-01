الملك محمد السادس يزور خمس دول إفريقية ﻿

من المرتقب أن يستأنف الملك محمد السادس غدا الاثنين جولة جديدة لإفريقيا , سيستهلها من العاصمة الغانية أكرا , مرورا بالحليف التقليدي للمملكة غينيا منتصف الأسبوع المقبل , على أن يزور الملك واحد من أهم

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من المرتقب أن يستأنف الملك محمد السادس غدا الاثنين جولة جديدة لإفريقيا , سيستهلها من العاصمة الغانية أكرا , مرورا بالحليف التقليدي للمملكة غينيا منتصف الأسبوع المقبل , على أن يزور الملك واحد من أهم معاقل جبهة البوليزاريو "زامبيا" و التي كانت قد تأجلت في وقت سابق , قبل عودة الملك للغرب الافريقي في زيارة لمالي و ساحل العاج.

وذكرت أخبار اليوم التي أورت الخبر أن العاصمة الغانية أكرا ستشهد استقبالا حارا للملك محمد السادس في أول زيارة من نوعها للملك لهذا القطر الأنغلوفوني والذي يشهد انتقالا للسلط بعد إجراء الانتخابات الرئاسية دجنبر الماضي وعرفت فوز "نانا أكوفو أدو".

العاصمة الغينية "كوناكري" ستكون المحطة الثانية للزيارة الملكية الافريقية , حيث سيزور صديق المغرب الكبير "الفا كوندي" و الذي لعب دور مهم في القمة الافريقية الأخيرة للاتحاد الافريقي التي احتضنتها إثيوبيا(...) .

و بعد هذه المحطة سيحط الملك الرحال في العاصمة الزامبية "لوساكا" و التي كانت قد استعدت بداية شهر دجنبر الماضي قبل أن يعلن عن تأجيل هذه الزيارة .

الجريدة أكدت أن المحطات الافريقية المهمة القادمة في الزيارات الملكية ستكون العاصمة المالية "باماكو" و التي تعتبر ساحة مواجهة دبلوماسية مفتوحة بين المغرب و الجزائر , فيما تبقى مالي حريصة على التوازن بين الغريمين و منفتحة على مبادراتهما .

فيما ستكون آخر زيارة ملكية مبرمجة في هذه الأجندة الملكية لإفريقيا الكوت ديفوار و التي تعد أكبر القوى الاقتصادية الصاعدة في غرب افريقيا , حيث أضحى المغرب ينافس فرنسا في الاستثمار في هذا القطر الافريقي و الذي يعتبر رئيسه "الحسن واتارا" أكبر حليف للمغرب بافريقيا.







