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استقالة بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة ؟

بتاريــخ : 12 فبراير 2017 / 20:50 استقالة بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة ؟ | بوليتيك
استقالة بنكيران بعد فشله في تشكيل الحكومة ؟
بعناوين عريضة، أجمعت الصحف الصادرة ليوم غد الإثنين، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران لوح بتقديم الإستقالة في حالة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.

شوف تيفي

بعناوين عريضة، أجمعت الصحف الصادرة ليوم غد الإثنين، أن رئيس الحكومة المعين عبد الإله بن كيران لوح بتقديم الإستقالة في حالة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة في الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي إجماع الجرائد الورقية بتلويح بن كيران بتقديم إستقالته...، حين صرح خلال تقديمه لعرض سياسي أمام المجلس الوطني لحزب المصباح أنه يعلم "ما عليه فعله مباشرة بعد رد كل من عزيز أخنوش وامحند العنصر حول آخر عرض قدمه لهما في إطار مشاورات تشكيل الحكومة".

وكشفت الجرائد نقلا عن مصادرها، أن قادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني، إلتمسوا من بن كيران، في إجتماع مغلق ببوزنيقة يوم أمس السبت عدم "وضع سوارت" رئاسة الحكومة بعد تصريحه بالقول " أنه مستعد للتضحية برئاسة الحكومة كذلك قي سبيل الوطن" مبررا ذلك بأنه لن يسمح بتحمل الحزب تبعات إجهاض ديموقراطية صناديق اقتراع 7 أكتوبر.

وفي أول مرة منذ تعيينه كرئيس للحكومة، بدا بن كيران من خلاله حديثه يوم أمس بالمجلس الوطني أنه عاجز عن إيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة المقبلة، رغم مرور أزيد من أربعة أشهر على تعيينه من طرف الملك محمد الساس، حيث مازال تواجد حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة محط جدال كبير بين بن كيران والأحزاب المعنية بتشكيلها.

ورغم دعوة قيادات حزب العدالة والتنمية لبن كيران "الصمود" ورفع شعارات داعمة له في المجلس الوطني يوم أمس السبت، إلا أن بن كيران إستبعد إعادة الإنتخابات التشريعية، لكنه أبان عن إستعداده تقديم الإستقالة تزامنا والتوجس الكبير الذي يسود قيادة العدالة والتنمية وذراعه الدعوي التوحيد والإصلاح بعد تصنيفها ضمن الحركات "المتطرفة"، مايعني إزدياد الضغط على بن كيران.

 

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